Рада назначила нового министра экологии (обновлено)

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщал БизнесЦензор, 3 июня премьер Денис Шмыгаль предложил назначить Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Абрамовский в 2015-2019 годах был замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С октября 2019 года – заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

До этого работал ООО "Риола-модуль лтд" Владимира Духовича, который ранее был партнером Абрамовского по ООО "НПО "Стальконструкция".

"Риола-модуль Лтд" с 2016 года являлась генподрядчиком строительства детской специализированной больницы "Охматдет", получив связанных с этим проектом подрядов на сумму около 2 млрд грн.