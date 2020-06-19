"Энергоатом" протестировал проведение аукционов по двусторонним долгосрочным договорам

18 июня "Энергоатом-Трейдинг" впервые участвовал в аукционе по продаже электроэнергии по двусторонним долгосрочным контрактам.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"Аукцион завершился без результатов. Вместе в тем, специалисты не считают это проблемой - ведь первый день позволил протестировать действующий Порядок проведения аукционов и в дальнейшем вместе с министерством более плодотворно работать над его эффективностью", - сообщает "Энергоатом2.

"Энергоатом-Трейдинг" выставлял на продажу на площадке ТВ "Украинская энергетическая биржа" 1 397 100 МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины с поставкой в период 21.06.2020 - 31.12.2020. К продаже предлагалось 300 лотов (пакетами по 100 лотов) по стартовой цене 1500 грн / МВт-ч (без НДС).

В соответствии с Порядком проведения электронных аукционов, в специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам участвуют покупатели, приобретающие электрическую энергию исключительно для собственного потребления, при этом по долгосрочным двусторонним договорам - исключительно покупатели, доля электроэнергии в себестоимости продукции которых составляет не менее 30 процентов.