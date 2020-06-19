НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за чего государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах)", – сказано в сообщении.

По версии следствия, Омелян в декабре 2017 года издал приказ о снижении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета.

"Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр", – указывает НАБУ.

По данным НАБУ, Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет.

"В итоге, решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой", – сообщает НАБУ.

В свою очередь сам Омелян сообщил, что НАБУ пригласило его на допрос в пятницу.

"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающий давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги – может быть обвиненным во вредительстве", – написал экс-министр на своей странице в Facebook.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2019 году прокурор огласил обвинительный акт по делу против Омеляна. "Бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно", - говорится в сообщении САП.