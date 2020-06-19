Период низких цен на газ может продлиться больше года, – "Нафтогаз"

Спад на рынке газа в 2020 году был неожиданным и может продлиться больше года, однако группа "Нафтогаз Украины" имеет достаточный финансовый запас, чтобы пережить его.

Об этом заявил финансовый директор группы Петер ван Дрил, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В четвертом квартале 2019 года была определенная тенденция, которая должна была продолжиться и в 2020-м, и на протяжении нескольких лет. Но обстоятельства изменились, и не в пользу НАК… В комбинации с нашей способностью выйти на рынок и/или взять деньги у местных банков или, возможно, прийти даже на европейские или американские рынки, мы имеем очень хорошую позицию пережить этот спад", – сказал топ-менеджер.

Ван Дрил подчеркнул, что "Нафтогаз" имеет достаточно крепкий баланс, большой запас наличности в банке, в том числе для выплаты 39 млрд грн дивидендов в июне, и низкий уровень задолженности.

"Это преимущество "Нафтогаза" – баланс очень мощный: мы готовы к спаду, и этот спад может занять больше года", – отметил финансовый директор.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в январе-марте 2020 года сократил чистую прибыль в пять раз – до 3,18 млрд грн, а с учетом прекращенной с этого года деятельности от транзита газа чистая прибыль компании упала в 6,5 раза.

Выручка "Нафтогаза" в первом квартале 2020 года сократилась на 35,5% – до 44,57 млрд грн.

Согласно отчету, на конец марта этого года денежные средства и остатки НАК на банковских счетах составляли 70,84 млрд грн.

Кроме того в первом квартале этого года "Нафтогаз" купил долларовые ОВГЗ с погашением в июне на 23,18 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.