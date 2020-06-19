Цены на овощи и ягоды в Украине продолжают расти

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) на текущей неделе наблюдала рост цен на украинском рынке по ряду позиций как в овощном, так и плодово-ягодном сегментах: стоимость огурцов выросла в три раза, кабачок – в 10 раз, ягоды и косточковые фрукты держатся на высоком ценовом уровне.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За неделю цена на тепличный огурец выросла в 2,8 раза. На данный момент она формируется в пределах 16-18 грн/кг. Причина удорожания огурца на внутреннем рынке - существенное сокращение предложения. Практически повсеместно в тепличных комбинатах сейчас проводятся зачистки в преддверии подготовки ко второму севообороту, что влечет за собой значительное сокращение выборок данной тепличной продукции", - указала директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

Она заметила, что предложение огурца из летних теплиц тоже ощутимо упало, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за погодных условий. Значительный рост цен отмечается также в сегменте грунтового огурца.

"Только с начала недели цена на данную продукцию выросла в среднем в 3,5 раза и сегодня цены на грунтовые огурцы уже озвучиваются на уровне 20-22 грн/кг", - сказала Зверева.

На фоне высокого спроса еще на минувших выходных выросли цены на кабачок - до 10 грн/кг при реализации мелким оптом, заметила эксперт.

"При этом еще в начале прошлой недели цены на кабачки обвалились до 1 грн/кг в мелком опте. Мы фиксировали цену кабачка в 1-2 грн/кг на оптовых рынках Украины, в частности в Херсонской области. Таким образом, всего за несколько дней цена на кабачок выросла в десять раз", - сообщила директор по развитию УПОА.

Противоположной, по словам Зверевой, с точки зрения ценовой динамики выглядит ситуация в сегменте розового помидора, где избыток предложения, наоборот, оказывает сильное давление на цены.

"Так, 17 июня оптовые цены на розовый помидор опускались до 10-15 грн/кг за реальные сделки. При этом даже за красный помидор предлагали более высокую цену - 14-16 грн/кг. Желтый помидор продавался дороже всего – по 15-17 грн/кг. Несмотря на падающие цены на помидор, активность оптовиков оценивается как низкая. Все фермеры отмечают, что обилие предложения мешает продавать", - отметила эксперт.

В ягодном сегменте Украины снова выросли цены на землянику садовую (клубнику) – наиболее массовую на данный момент ягоду на рынке.

"Ухудшение погоды в центральных областях ухудшило также качественные показатели земляники, ее лежкость и транспортабельность, и снизило предложение, что повлияло и на цены. За ягоду невысокого качества в центральных регионах сейчас просят от 45 грн/кг при отгрузке с поля, а мелким оптом землянику садовую продают по цене от 60 до 80 грн/кг. В южных регионах земляника стоит 60-90 грн/кг. В западных регионах сейчас в хозяйствах покупают землянику по 50-70 грн/кг, а на оптовых рынках она стоит в среднем на 5-10 грн/кг дороже", - пояснила Зверева.

По словам директора по развитию УПОА, малина и ежевика за последние дни подешевели в среднем на 50 грн/кг, но их предложение остается очень малообъемным. Малину сейчас можно купить мелким оптом по 200 грн/кг, а ежевику в среднем по 150 грн/кг.

"Голубика держится на уровне высоких цен. Сейчас ее можно купить в среднем по 300 грн/кг мелким оптом, но предложение быстро растет, поэтому уже есть первые предложения ягоды не самого высокого качества по цене 200 грн/кг. Еще в начале недели голубику украинского производства продавали, как правило, по 400 грн/кг", - сказала Зверева.

Есть на оптовых рынках уже красная смородина и крыжовник. Цены на них, как заметила эксперт, формируются приблизительно на одинаковом уровне: от 70 до 80 грн/кг при реализации мелким оптом и немного дешевле на условии самовывоза из хозяйства.

"Малообъемным остается предложение жимолости в Украине. Средняя цена реализации жимолости мелким оптом колеблется в районе 300 грн/кг. Скорее всего, в этом году этой ягоды не будет много, поэтому вряд ли цена существенно снизится", - считает Зверева.

Она обратила внимание, что из-за потери основной части урожая косточковых вследствие заморозков этом году черешня, вишня и абрикос держатся в цене. Слива пока еще не дозрела, поэтому на рынке появляются лишь единичные предложения импорта.

"Также в Украину импортируется абрикос из Узбекистана, Турции и Испании. При этом цены на него сопоставимы с ценами на украинскую продукцию, а качественные параметры зачастую даже выше", - заметила эксперт.

Средняя оптовая цена на яблоко в конце мая 2020 года, по информации директора по развитию УПОА, была в 2,5 раза выше, чем в то же время 2019 года. Продать популярные сорта яблока хорошего качества, сохраненные в современных хранилищах с РГС, украинские садоводы могли по ценам от 20 до 30 грн/кг.

"А к середине июня цены и вовсе превысили 30 грн/кг. В прошлом сезоне сопоставимую цену можно было получить, лишь доставив свежее яблоко премиального качества после сортировки в Сингапур или Малайзию с логистикой и упаковкой, а сейчас столько платят за яблоко, отгружаемое из хранилища в Украине украинские оптовики и супермаркеты. В следующем сезоне объем производства, экспорта и цен на яблоко будет зависеть от погодных условий в оставшиеся месяцы вегетации, но уже сейчас очевидно, что садоводы снова потеряли очень существенную часть урожая яблока по причине весенних заморозков", - резюмировала Зверева.