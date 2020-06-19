Набсовет "Ощадбанка" утвердил кандидатуру нового главы правления

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" 17 июня по результатам конкурса утвердил на должность главы правления Сергея Наумова.

Как сообщает пресс-служба банка, Наумов вступит на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидатуры Национальным банком, передает БизнесЦензор.

Согласно биографической справке, ранее Наумов работал председателем правления "Пиреус Банка", "Райффайзен Банке Аваль" и "Правекс Банке".

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Как сообщалось, ранее близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский потребовал отменить результаты конкурса на должность главы правления "Ощадбанка". В свою очередь глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин заявила об отсутствии объективных причин для отмены.

Напомним, результаты первого конкурса на должность главы банка были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", в нем побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.