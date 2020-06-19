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Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента

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Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №27 от 18 июня обнародован на сайте главы государства.

Лысый занимает должность заместителя главы ГУД с января 2020 года. Согласно декларации, он вместе с женой владеет чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендует жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.

Как сообщалось, другим своим указом президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, назначив его главой Винницкой областной государственной администрации. 

Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами с 1 августа.

Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Михаил Гуру
    Зеленский назначил Лысого главой Управления делами президента - Цензор.НЕТ 9547
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Я подумал, что наконец-то и лысому работа нашлась, но нет - Лысый, да не тот...
  • Viktor Skeptic
    Це ж треба підібрати з таким прізвищем, жаль що вже ніхто не оцінить його гумор...)))
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