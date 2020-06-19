После возобновления полетов авиатрафик в небе Украины вырос на 68%, – "Украэрорух"

За первые четыре дня с момента запуска международных рейсов авиатрафик в воздушном пространстве Украины вырос на 68,4% по сравнению с показателями прошлой недели (с 8 по 11 июня).

Об этом сообщает пресс-служба Госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух"), передает БизнесЦензор.

"С 15 по 18 июня 2020 года было выполнено 719 полетов, которые "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием. Из этих рейсов, выполненных с понедельника по четверг, было 230 внутренних, 246 международных и 243 транзитные", – сказано в сообщении.

В то же время госпредприятие отмечает, что текущие показатели за 15-18 июня в 6,6 раз меньше показателей за соответствующий период 2019 года – тогда над Украиной было осуществлено 4763 рейса.

Как сообщалось, 15 июня Украина возобновила международные регулярные пассажирские перевозки и отменила временный запрет на въезд для иностранцев, введенный с 18 марта. В связи с этим для украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа, введен адаптивный подход к самоизоляции, в зависимости от станы прибытия.