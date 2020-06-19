Жителей 8 жилых массивов Киева предупредили о перебоях с водоснабжением на выходных

Ряд жилых массивов Киева могут испытывать перебои с централизованным водоснабжением с 22:00 пятницы, 19 июня, до 20:00 воскресенья, 21 июня, в связи с проведением работ по замене устаревшего оборудования на насосной водопроводной станции "Виноградарь-3".

Об этом сообщил генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

В указанное время из-за понижения давления в сетях возможно будет отсутствовать вода на верхних этажах домов на жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица.

По словам Новицкого, "Виноградарь-3" – это одна из трех наших крупнейших станций в системе централизованного водоснабжения Киева и часть оборудования на станции исчерпала свой срок эксплуатации и нуждается в замене.

"Работы будут проводить именно в выходные дни, ведь довольно много жителей в это время уезжают из города и не пользуются водой, и вообще в выходной день легче спрогнозировать объемы использования воды. Хочу заметить, что мы предусмотрели установку дополнительных автоцистерн с питьевой водой – 5 наших машин, и еще 4 привлекли из сторонних организаций. Кроме того, в зоне снижения давления работает 30 бюветных комплексов", – рассказал генеральный директор "Киевводоканала".

Новицкий отметил, что по нормативам такие работы должны выполняться в течение 2-х суток, но специалисты "Киевводоканала" приложат все усилия, чтобы завершить их быстрее. Вместе с тем, жителям верхних этажей лучше заранее сделать запас воды для хозяйственных нужд.

Адреса расположения автоцистерн, карту расположения бюветных комплексов и список домов, которые попадут в зону понижения давления, можно посмотреть по ссылке.