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НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа. ДОКУМЕНТ

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НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа. ДОКУМЕНТ
Согласно проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн/МВт*ч до 596,48 грн/МВт*ч или почти в четыре раза.

Об это говорится в проекте постановления НКРЭКУ, который публикует БизнесЦензор.

Соответствующий документ вносит изменения в постановление НКРЭКУ №2668 от 10 декабря 2020 года, которым на 2020 год был установлен тариф на передачу "Укрэнерго" на уровне 155,4 грн без НДС.

"В пункте 1, цифры "155,4" изменить на "596,48", - говорится в проекте решения.

Также, по информации БизнесЦензор, с 1 августа планируется увеличение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) – облэнерго.

По расчетам потребителей, с которыми общался БЦ, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн/кВт*ч.

Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.

10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.

Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.

В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.

НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа Укрэнерго с августа 01

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Топ коментарі

  • vigo
    ну, так эпоха бедности ж закончилась.
    Теперь набравшему жирка народцу пора и раскошелиться...
    Спросите, с чего это в 4 раза?
    "Просто надо верить"(с)
  • Информация к размышлению
    Вот непонятно,сначала создали геморройную проблему энергетической отрасли,приняв в 2018г антиконституционные (ст13) "рознично-рыночные" законы,суть которых заключалась в посадке на шею успешным гос. энергетикам(АЭС,ГЭС и ТЭЦ) - частных глистов-паразитов АО,ООО и пр "Рогов с копытами"(платежка №1),рукозадых "менеджеров",которые развалили прекрасно работающие балансы,внедрив "троянских коней"-"альтернативно-зеленых" говнюков,перехвативших 60 млрдные прибыли тех же атомщиков. А НКРЕКП-создала им "крышу"для ценового беспредела,обязав гос.предприятие "гарантированный покупатель" приобретать вне рыночных законов конкуренции фактически ворованную у АЭС "альтернативную" энергию,которая без гос.поддержки,за счет АЭС,ТЭЦ и ГЭС- -одноногий инвалид на протезах.Опыт Германии-в помощь. Созданы все условия для банкротства АЭС,ТЭЦ и ГЭС,впрочем как и угольной отрасли в целом..Если учесть-что энергетика-основа экономики,и с ее развалом все накроется медным тазом-то "реформаторов" можно поздравить с успешным выполнением миссии. Впрочем отмена антиконституционных законов и приведение отрасли к положению до 2018г( гос.регулирование балансов,упразднениеАО) не даст отрасли развалиться окончательно. Всем добра.
  • Прохожий faa2aa51
    Производители, так называемой, зеленой энергетики в первую очередь должны пользовать свою электроэнергию на своих заводах ,банках и параходах,.а не пользовать все население по завышенным тарифам.А атомку оставьте в покое.НРЕКУ-кукареку разогнать ,как пособников разных проходимцев.После повышения тарифов, страну захлестнет волна не платежей,а это будет ЖО*А.
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