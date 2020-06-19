Подписан меморандум о развитии скоростного интернета вдоль автотрасс, – Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
В соответствии с меморандумом все его стороны будут осуществлять сотрудничество по направлению внедрения интеллектуальных транспортных систем и их обустройства на автодорогах общего пользования государственного значения.
Отмечается, что, в частности, "Укравтодор" при закупках по капитальному ремонту этих автопутей будет включать в требования заказчика положения по развитию широкополосного доступа в интернет, а также инфраструктуры, необходимой для проведения кабельной линии электросвязи.
"Мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих дорог одним из требований к заказчику было развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи, чтобы был широкополосный доступ к интернету. Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками", – уточнил Кликлий.