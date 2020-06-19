Вкладчики обанкротившихся банков до сих пор не забрали 3 миллиарда, – Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов физических лиц призывает вкладчиков неплатежеспособных банков забрать невыплаченное гарантированное возмещение на сумму около 3 млрд грн,

Об этом сообщила замдиректора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Фонд гарантирования выплачивает все средства исключительно в течение процедуры ликвидации. На сегодня сумма невыплаченных средств составляет около 3 млрд грн. Пожалуйста, обратитесь в банк-агента и получите такую ​​гарантированную сумму", – призвала замглавы Фонда.

"Фондом постоянно осуществляется резерв на выплату гарантированных сумм и аккумулируются такие средства на счета Фонда. На сегодняшний день такая сумма составляет около 12 млрд грн и она может быть использована исключительно на возмещение гарантированных выплат. И в том числе там есть сумма, которую вы должны получить", – добавила Наталья Рудуха.

Она напомнила, что из 95 банков, которые были переданы в управление Фонда с 2014 года, уже завершена ликвидация 45 банков. В остальных банков тоже уже завершается срок ликвидации.

С 2014 года Фонд выплатил почти 90 млрд грн гарантированных выплат двум миллионам вкладчиков и готов выплатить остальные. Для этого вкладчику неплатежеспособного банка достаточно обратиться к любому из 11 банков агентов, список которых размещен на официальном сайте Фонда.