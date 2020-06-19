"Укрзализныця" возобновила движение еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" в рамках постепенного восстановления курсирования пригородных поездов, назначила рейсы еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории страны.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, с 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональной филиала "Юго-Западная железная дорога" и с 24 июня – 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога".

На сегодня по территории Украины курсируют 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных поездов 24 июня их количество составит 583 поезда.

"Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.продолжаться", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов: к работе приступили 439 поездов, а также возобновила работу ряда скоросных и ночных поездов.