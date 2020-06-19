Власти Львовщины передали 3 исторических замка в управление Министерства культуры

Львовская областная государственная администрация передала в сферу управления Министерства культуры и информационной политики семь объектов культурного наследия во Львовской области.

Соответствующий акт приема-передачи был подписан 16 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

В частности, в управление министерства перешли Подгорецкий, Олеский, Золочевский замки, Пятничанская башня, монастырь капуцинов и костел Св. Антония в поселке Олесько, а также костел Воздвижения и Св. Иосифа в Подгорцах.

"Отныне Львовская национальная галерея искусств имени Б. Возницкого, на баланс которой переданы эти объекты, сможет использовать для их надлежащего содержания и реставрации за средства государственного бюджета", – отмечается в сообщении.

Министерство культуры ожидает, что реставрация указанных памятников позволит сделать их одними из самых туристически привлекательных объектов региона.

"Теперь мы сможем провести капитальные реставрационные работы. Подойдем полноценно: освещение, ремонт, охранная система, инфраструктура, промо, досуг и интерактив. Также привлечем меценатов", – пообещал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 июня назначила бывшего главу компании "1+1 медиа" Игоря Коломойского, нардепа "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.