Зеленский призвал разъяснить населению правила работы ночных клубов во время карантина
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на состоявшемся под его председательством традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По мнению президента, в связи с новыми антирекордами по заболеваемости COVID-19 существует необходимость в четкой согласованной коммуникации с людьми относительно правил карантина.
"Нужно более четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то будут больше придерживаться адаптивного карантина", – сказал Зеленский.
В свою очередь представители правительства отметили, что возвращение к более жесткому карантину станет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях в отношении карантинных мер с местными властями и населением.
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом – 921 человек, 19 человек умерли. В то же время последние несколько дней Национальная полиция в три раза увеличила количество админпротоколов за нарушение карантина.
Как сообщалось, ранее мэр столицы Виталий Кличко напомнил, что работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в столице до сих пор запрещена, а правоохранительные органы должны штрафовать их владельцев за нарушение запрет. В то же время некоторые столичные ночные клубы работают вопреки запрету.