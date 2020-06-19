Зеленский призвал разъяснить населению правила работы ночных клубов во время карантина

Правительству необходимо усилить разъяснительную работу с гражданами в части правил работы ресторанов, пляжей и ночных клубов во время карантина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на состоявшемся под его председательством традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По мнению президента, в связи с новыми антирекордами по заболеваемости COVID-19 существует необходимость в четкой согласованной коммуникации с людьми относительно правил карантина.

"Нужно более четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, то будут больше придерживаться адаптивного карантина", – сказал Зеленский.

В свою очередь представители правительства отметили, что возвращение к более жесткому карантину станет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях в отношении карантинных мер с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом – 921 человек, 19 человек умерли. В то же время последние несколько дней Национальная полиция в три раза увеличила количество админпротоколов за нарушение карантина.

Как сообщалось, ранее мэр столицы Виталий Кличко напомнил, что работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в столице до сих пор запрещена, а правоохранительные органы должны штрафовать их владельцев за нарушение запрет. В то же время некоторые столичные ночные клубы работают вопреки запрету.