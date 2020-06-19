Комитет Рады согласовал выделение МВД Авакова 2,7 миллиарда из фонда борьбы с коронавирусом

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании 19июня одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Комитета, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 17 июня Комитет по вопросам бюджета отказался согласовать выделение 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам по запросу МВД. Депутаты решили рассмотреть этот вопрос повторно на следующем заседании.

Секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль отмечал, что эти доплаты рассчитаны не только на сотрудников МВД, засеянных в противодействии эпидемии коронавируса, а и на других правоохранителей и сотрудников подчиненных министерству служб.

Напомним, Кабинет министров выделил из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел на заседании 10 июня.

В запросе МВД за подписью министра Арсена Авакова отмечалось, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.