Государство должно стимулировать социально ответственный бизнес, – Владимир Манукян. PROMOTED

Харьковский бизнесмен, учредитель благотворительного фонда "Ренессанс Медико" Владимир Манукян убежден, что государству следует оказывать экономическую поддержку бизнесу, который принимает участие в социальных проектах.

Об этом он сказал в интервью Лига.

"В момент, когда государство столкнулось с трудностями бизнес пришел на помощь. Государство, в свою очередь также могло бы предоставлять для такого бизнеса экономические льготы и преференции. В интересах государства для успешного развития экономики, развивать и стимулировать социальную ответственность бизнеса", - считает Манукян.

Вместе с тем он подчеркнул, что участие в социальных проектах, даже без учета возможных преференций со стороны государства, необходимо и выгодно и для самого бизнеса. "Когда компания реализует социальные проекты, увеличивается и ее эффективность. Мы это прочувствовали на себе. Проявляется дух единства, лидерские качества, инициатива, творчество. Людям нравится делать добро и осознавать значимость собственного вклада в благое дело", - отметил бизнесмен.

По мнению Манукяна, бизнесу следует рассказывать о тех благотворительных проектах, в которых принимает участие. Он привел пример Европы и США, где компании публикуют специальные социальные отчеты. По его словам, такая политика открытости положительно показала себя в период карантина.

"Важно, чтобы люди узнавали хорошие новости, чтобы знали, что даже в сложное и непонятное время они не останутся одни и многие действительно готовы помочь и поддержать, потому что имеют такую возможность. Мы делаем именно так – помогаем и говорим об этом для того, чтобы о нас могли узнать те, кому нужна наша поддержка. И это работает", - подчеркнул бизнесмен.