Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России
Об этом по итогам видеоконференции лидеров ЕС в пятницу сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.
"Во время Европейского Совета мы решили, что санкции вновь будут продлены на шесть месяцев", – заявила канцлер во время пресс конференции в Берлине.
Во время виртуального заседания Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам в ЕС о состоянии имплементации "минских соглашений".
Сейчас экономические санкции против России, введенные Евросоюзом в 2014 году, действуют до 31 июля. Теперь их продление еще на полгода должен официально утвердить Совет ЕС.
Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также запрет доступа к технологиям и услуг в энергетике, в частности для добычи нефти на глубоководных, арктических или шельфовых месторождениях.