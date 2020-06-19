Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России

Главы государств и правительств стран ЕС согласились продлить секторальные санкции в отношении России, введенные за нарушение территориальной целостности Украины, ввиду отсутствия прогресса в реализации "минских соглашений".

Об этом по итогам видеоконференции лидеров ЕС в пятницу сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Во время Европейского Совета мы решили, что санкции вновь будут продлены на шесть месяцев", – заявила канцлер во время пресс конференции в Берлине.

Во время виртуального заседания Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как участники "нормандской четверки", рассказали своим коллегам в ЕС о состоянии имплементации "минских соглашений".

Сейчас экономические санкции против России, введенные Евросоюзом в 2014 году, действуют до 31 июля. Теперь их продление еще на полгода должен официально утвердить Совет ЕС.

Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также запрет доступа к технологиям и услуг в энергетике, в частности для добычи нефти на глубоководных, арктических или шельфовых месторождениях.