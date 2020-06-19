Власти Житомирской области решили ужесточить карантинные ограничения

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Житомирской области.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Житомирской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Все члены комиссии единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавируса", – заявил глава ОГА.

Бунечко констатировал, что сейчас в области превышены показатели по выявлению новых случаев заболевания за последнюю неделю.

По итогам заседания комиссии были приняты решения:

усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек.

При этом проводить религиозные мероприятия, богослужения разрешено только при соблюдении карантинных норм.

Бунечко добавил, что управлению Госпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мер. В случае выявления нарушений – предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов.

Как сообщалось , 19 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлен 921 новый случай инфицирования, 19 человек умерли, 586 выздоровели.

В том числе Житомирской области 47 новых случаев за сутки, 26 выздоровления, всего болеет 571 человек.