Суд оштрафовал главу Офиса Зеленского и главного санврача на 17 тысяч за нарушение карантина
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда, передает БизнесЦензор.
Суд установил, что 3 июня около 17:30 указанные лица находились в общественном сооружении, одном из кафе по ул. Проскуривской в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок, нарушив таким образом установленные Кабмином правила карантина.
"Ни один из правонарушителей на заседание не явился. Каждого из них (кроме президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях и наложил на них наказание в виде штрафа в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства", – отмечается в сообщении.
В суде напомнили, что постановление может быть обжаловано в Хмельницкий апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Как сообщалось, ранее в пятницу Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой предоставить разъяснение, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, будучи неприкасаемым, согласно Конституции.
Напомним, по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Владимира Зеленского 3 июня полицейскиесоставили административные протоколы на собственника и посетителей кафе, передав их в суд.
В том числе админпротоклы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) были составлены в отношении президента Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина. Наказание по указанной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн.
Напомним, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.
Позже Зеленский и Ляшко поясняли, что якобы таким образом президент проводил проверку готовности кафе к работе после ослабления карантина.