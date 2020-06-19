Нацбанк переведет систему электронных платежей на режим работы 23/7 с 3 августа

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) переходит на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года. Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

Соответствующее решение №408 правление Национального банка пиняло 18 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Такая новация позволит проводить чувствительные ко времени платежи, а также будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина. Это было обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков из-за ограничений.

"Однако на сегодня в Украине введена адаптивная модель карантина. Поэтому Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли рассчитывать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина", – сказано в сообщении.

При этом в НБУ отмечают, что выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольным опцией. Поэтому банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов.

В НБУ напомнили, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

В настоящее время СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные.