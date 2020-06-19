Кабмин дополнительно выделил 2,3 миллиарда для финансирования 332 медучреждений

Кабинет министров Украины выделил дополнительное финансирование 332 медучреждений на сумму 2,33 млрд грн, а также экстренной медпомощи на сумму 1,26 млрд грн.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в порядок реализации программы гарантий медицинского обслуживания населения 2020 года" правительство приняло с трехдневной доработкой на внеочередном заседании 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что предвидится изменениями – поддержка введения пакета механизма поддержки медучреждений, на которые мы планируем добавить 2,33 млрд грн. Это те 332 медучреждения, которые остались с дефицитом финансирования в 2020 году по сравнению с 2019 годом и были на грани закрытия из-за финансирования -50%. Это противотуберкулезные службы, психиатрические, районные, инфекционные больницы. Теперь на их финансирование будет выделяться средств на уровне не менее, чем в 2019 году. Эти изменения стартуют с 1 июля 2020 года", – заявил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

"Дополнительно этим актом мы изменяем пакеты по острому инфаркту миокарда и острому мозговому инсульту – вместо 16 001 грн инфаркта сумма будет 30 109 грн, инсульт – с 19 332 грн увеличится до 26 947 грн. Также мы добавляем на экстренную медпомощь, существенно увеличивая ставку за предоставление такой помощи – на 1,26 млрд грн", – сказал Степанов.

Кроме того, согласно постановлению, продолжается финансирование медучреждений по глобальной ставке.

"Также мы изменяем финансирование медучреждений в связи с COVID-19 – продолжаем глобальную ставку еще на третий квартал, потому, что плановые госпитализации все равно находятся в ограниченном состоянии", – добавил Степанов.