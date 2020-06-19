Нацбанк увеличил покупку валюты в 3 раза

Национальный банк Украины в период с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке $110 млн, что в 2,75 раза больше, чем неделей ранее ($40 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,29 млрд, а продал – $2,79 млрд,.

Как сообщалось, за неделю с 9 по 12 июня Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, тогда как с 1 по 5 июня купил $410,7 млн. В период с 25 по 29 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая – $228 млн.