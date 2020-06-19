Кабмин изменил начало работы государственных органов на время карантина

Кабинет министров обнародовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля, предусматривающее, среди прочего, изменение графика работы ряда государственных учреждений.

Согласно постановлению №500 от 17 июня, на период действия карантина работа в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления будет начинаться в 8:00, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда начало работы установлено в 10:00.

Кроме того, согласно постановлению, на период карантина запрещается: посещение учебных заведений в группах более 10 чел., кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов.

Также на период карантина запрещаются массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

Кроме того, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Согласно документу, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% .

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Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Документом установлено, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается и принимает решение об усилении ограничений. Региональная комиссия ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

В регионах, в которых осуществляется усиление противоэпидемических мероприятий, могут устанавливаться по представлению главного государственного санврача региона особенности деятельности и ограничения относительно: проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования; работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.