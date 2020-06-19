Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. ВИДЕО

Украина открыла все пункты пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Об этом рассказал руководитель управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение ведомства.

Лысюк подчеркнул, что украинское правительство распоряжением от 20 мая возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

Фактически функционируют только те, где возобновили работу смежные стороны.

Лысюк напомнил, что на этой неделе возобновилась работа двух пунктов пропуска после соответствующих решений власти соседних стран. Так, с 16 июня в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинскую-румынскую границу в пункте пропуска "Солотвино".

Начальник управления организации пограничного контроля подчеркнул, что как только уполномоченные органы стран ЕС и Молдовы примут решение о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Украиной, Госпогранслужба готова обеспечить такой пропуск со своей стороны.