Трубный бизнес Пинчука показал убытки в первом квартале

Компания "Интерпайп", производящая стальные трубы различного сортамента и подконтрольная Виктору Пинчуку, сообщила, что по итогам января-марта 2020 года получила убыток от трубного бизнеса.

Согласно финансовому отчету, в первом квартале этого года выручка "Интерпайпа" от продаж труб упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%, до $112 млн, в связи со снижением объемов продаж всего сортамента трубной продукции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Интерпайпе" отмечают, что EBITDA трубного дивизиона сокращается второй квартал подряд, в январе-марте 2020 года составив "минус" $5 млн.

По словам гендиректора "Интерпайпа" Фади Храйбе, такая негативная динамика связана с падением спроса на трубы для добычи нефти и газа на украинском и американском рынках.

"Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" существенно уменьшила закупки OCTG-труб в связи с сокращением программы бурения в Украине. На рынке США продажи нефтегазовых труб упали из-за введенных пошлин, суммарный размер которых составляет 32%", – сказал топ-менеджер.

В целом, в первом квартале 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% – до $251 млн на фоне низких результатов трубного дивизиона, тогда как квартальный показатель EBITDA составил $86 млн, главным образом, за счет положительных результатов ж/д дивизиона.

В то же время, как подчеркнул Храйбе, воздействие пандемии COVID-19 на рынок ж/д продукции стран СНГ оказалось масштабнее, чем ожидали ранее в "Интерпайпе".

"Остановка машиностроительных заводов и снижение ВВП заморозили вагоностроительную отрасль и рынок вагоноремонтов. Более того, с 1 июня 2020 года Евразийская экономическая комиссия возобновила действие 34,22%-ной антидемпинговой пошлины на украинские цельнокатаные колеса, что приведет к сокращению доли компании на рынке и снижению продаж в объемах", – прогнозирует гендиректор компании.

По его словам, в трубном сегменте против украинских металлургов в ЕС и странах MENA были также введены новые торговые барьеры.

"Неблагоприятная рыночная конъюнктура как в трубном сегменте, так и в сегменте железнодорожной продукции негативно отразится на финансовых результатах "Интерпайпа" во 2 квартале 2020 года", – констатировал Фади Храйбе