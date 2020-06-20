Швейцария начала расследование о коррупции Glencore
Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.
Дело связано с предполагаемыми случаями коррупции в Демократической Республике Конго, где Glencore добывает медь и кобальт, сообщили федеральный прокурор и представитель компании Financial Times (FT).
Расследование связано с подозрением в подкупе иностранных должностных лиц. Компания утверждает, что готова содействовать следствию. В конце прошлого года расследование против Glencore начала Великобритания.
На этой неделе компания Tesla заключила соглашение с Glencore о закупке у швейцарской горнодобывающей компании кобальта. Tesla отметила, что поддерживает поставки с месторождений в Демократической Республике Конго, "где мы можем быть уверены, что полезные ископаемые, включая кобальт, добываются в шахтах, отвечающих нашим социальным и экологическим требованиям".
Glencore находится на шестом месте самых крупных покупателей российской нефти. Она приобрела в 2019 году 8,3 млн тонн за $3,8 млрд.