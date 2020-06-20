США могут ограничить выдачу рабочих виз

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает указ по ограничению выдачи нескольких типов временных рабочих виз, независимо друг от друга сообщают газета New York Times и телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По данным СМИ, этот указ может быть подписан уже в ближайшее время.

Предположительно, речь идет о визах типа J-1 и других визах, которые выдаются участникам программ культурного и профессионального обмена, указывает CNBC. По данным телеканала, соответствующий план продвигают, в первую очередь, советник Трампа Стивен Миллер, уже неоднократно выступавший за ужесточение миграционного законодательства, а также сотрудник министерства национальной безопасности Кен Кучинелли.

"Подобный шаг поможет развитию националистического стремления Трампа: Белый дом оправдает принятие указа, аргументируя это тем, что граждане США должны сохранить рабочие места в условиях, когда уровень безработицы из-за вызванного коронавирусом локдауна превысил 13%", - отмечает CNBC. Журналисты предполагают, что отмена некоторых рабочих виз ударит по индустрии путешествий, а также ресторанному бизнесу и другим отраслям американской экономики, которые связаны с программами выдачи краткосрочных рабочих виз.

В то же время, по данным газеты New York Times, ограничения коснутся не только виз типа J-1, но и виз типа H-1B, которые часто выдаются программистам и другим высококвалифицированным специалистам. "По мнению некоторых критиков, они препятствуют тому, чтобы соответствующие рабочие места доставались американцам", - указывает издание.

Также могут быть затронуты визы типов L-1 (для членов руководства компаний) и H-2B (для сезонных рабочих, которые работают чаще всего в сфере ландшафтной планировки и гостиничного бизнеса).

В Белом доме не стали комментировать информацию относительно готовящегося указа об отмене некоторых типов виз. В ответ на прямой вопрос журналиста на брифинге 19 июня о том, готовится ли соответствующий указ и какого типа виз он коснется, представитель Белого дома Кейли Макинэни заявила следующее: "По этому вопросу у меня сегодня нет никаких заявлений. Я в курсе сообщений СМИ, но никаких объявлений нет".