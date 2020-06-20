США отказали китайским авиакомпаниям в полетах

Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая", — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что этот приказ фактически является административным действием, направленным на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиакомпаниями, объявленного министерством ранее на этой неделе.

Минтранс США настаивает, что "этот приказ является исключительно процедурным вопросом и что его не следует рассматривать как эскалацию" со стороны Вашингтона.

Более того, регулятор "по-прежнему заявляет о готовности пересмотреть свои действия, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику".

США настаивают, что паритет должен давать перевозчикам каждой стороны возможность выполнять по четыре регулярных пассажирских рейса в оба конца каждую неделю.

Ранее США заявили, что планируют запретить авиакомпаниям из Китая полеты в США с 16 июня из-за запрета американским авиакомпаниям летать в КНР.

В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.

В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии управление гражданской авиации КНР потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.