Turkish Airlines в июле возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу - семь раз в неделю и Львов - пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Также будут возобновлены полеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Бишкек, Душанбе, Ташкент, Кишинев и Тбилиси.

Помимо этого, авиакомпания значительно расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

В настоящий момент Турция разрешает въезд иностранцев в страну, однако на границе проводится медицинский контроль пассажиров с возможным тестированием на коронавирус.

Пассажирам также следует учитывать возможность изменения нового графика. Например, первоначальный список международных рейсов Turkish Airlines, опубликованный 12 июня, менялся несколько раз. Из него исключались одни города и добавлялись другие.