В Украине 735 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро 21 июня выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 103 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 8 умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее сообщалось о 841 заболевшем за сутки, 18 июня – о 921 заболевшем, 18 июня было 829 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных по нарастающим итогам с начала пандемии составило на утро 21 июня 36 560 человек, выздоровевших – 16 509, умерших превысило одну тысячу и составило 1 002 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (101 случай), Ривненской (96 случаев), Закарпатской области (80 случаев), в Киеве (73 случая), в Черновицкой (56 случаев) и Тернопольской (45 случаев) областях.