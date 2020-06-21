"Мотор Сич" отменила рейсы из Запорожья в Минск и Киев

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, авиакомпания "Мотор Сич" вносит изменения в расписание выполнения регулярных рейсов.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье-Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года.

"Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в Контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату", - сказано в сообщении.