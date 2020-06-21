Кипр выборочно будет тестировать пассажиров в своих аэропортах

Кипр будет выборочно тестировать пассажиров, прибывающих в его аэропорты, с целью защиты от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Associated Press, передает БизнесЦензор.

Заместитель официального представителя правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что эта мера была принята по рекомендации консультативного медицинского экспертного органа, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной", созданной страной за последние несколько месяцев.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что работники здравоохранения в аэропортах стремятся провести выборочное тестирование 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение следующих нескольких недель.

Ранее Кипр обязался покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее заявлял, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром.

До конца июня границы ЕС для граждан третьих стран, в частности Украины, остаются закрытыми для несущественных путешествий, среди которых туристические.