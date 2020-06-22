Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев

Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Об этом со ссылкой на Avianews сообщает БизнесЦензор.

Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss — из Цюриха.

Ирландский лоукост в июне будет обслуживать три маршрута в Украину — из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле для работы до конца летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов, однако рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Соответствующее разрешение авиакомпании выдали итальянские авиационные власти ENAC.

Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать возможное изменение расписания полетов, а также ограничения на въезд иностранцев в другие страны, которые уже введены или могут быть продлены или введены в будущем.

Хотя Swiss позволяет стыковать киевские рейсы в Цюрихе с рейсами в Нью-Йорк и Бостон, большинству иностранцев с визами для поездки в США запрещен транзит через аэропорты Шенгенской зоны.

Как сообщалось, 15 июня Украина возобновила международные регулярные пассажирские перевозки и отменила временный запрет на въезд для иностранцев, введенный с 18 марта. В связи с этим для украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа, введен адаптивный подход к самоизоляции, в зависимости от станы прибытия.