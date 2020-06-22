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В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека

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В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека
21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров УКраины сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 20:00 воскресенья на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших. Эвакуированы 23 человека. Деблокировано 3 человека.В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 01
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 02
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 03
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 04
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 05
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 06
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 07
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 08
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 09
В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека 10

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