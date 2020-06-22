В Киеве в результате взрыва газа в жилом доме погибли 3 человека

21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.