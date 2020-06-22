Испания разрешила въезд для жителей ЕС

Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Граждан стран из этой зоны будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.

В частности, с полуночи по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.

Однако не все страны ЕС согласились открыть границы с Испанией. Так, власти соседней Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля.

Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тыс. случаев заражения, свыше 28 тыс. пациентов скончались.