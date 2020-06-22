В Украине за сутки выявлено более 680 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 22 июня выявлено 681 новый случай коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

За сутки в Украине от коронавируса умерли 10 человек, выздоровели 133. Общее количество выявленных случаев коронавируса – 37241, умерли от этой болезни – 1012, подозрения на коронавирус у 79847 человек. В общем выздоровели от коронавируса 16642, болеют – 19587.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 4368, за сутки 43, в Черновицкой области – 4357, за сутки 33; во Львовской области – 3980, за сутки 200; в Ривненской области – 2963, за сутки 91; в Киевской области – 2236, за сутки 28.

Как сообщал БизнесЦензор, 20 июня в Украине за сутки выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

19 июня в Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.