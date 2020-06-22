SkyUp планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 1 июля планирует начать полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля – в другие страны.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

"Международные рейсы планируется начать 1 июля полетами в Грузию и Албанию, а с 15 июля — и в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами", - сообщает SkyUp.

Компания советует "быть внимательными, из-за пандемии коронавируса открытие неба еще не означает снятия всех ограничений на путешествия".

"При планировании путешествия, до приобретения билета на рейсы авиакомпании SkyUp, рекомендуем пассажирам ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата из той или иной страны в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки. Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, однако может занять до полугода", - сообщает компания.