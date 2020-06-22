СБУ раскрыла группировку похитителей денег с банковских карточек

СБУ разоблачила группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек путем вмешательства в работу банковских систем.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

По предварительной данным следствия, в состав группы входило 15 человек.

"Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещены в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и банках РФ и присваивали", - сообщает СБУ.

В рамках уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов. В результате было обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Правоохранители изъяли банковские карточки, наличные и ценности более чем 12млн.грн, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.