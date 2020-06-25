"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск

АО "Укрзализныця" возобновило продажу билетов в Славянск Донецкой области и остановку поездов дальнего и пригородного сообщения на станции города.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Компания сообщает, что это стало возможным в связи с решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

В настоящее время возобновлено остановку на станции "Славянск" поездов дальнего сообщения №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев-Константиновка и №126/125 Киев-Константиновка.

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 Фенольная – Лиман, №6225 Святогорск-Краматорск, №6002 Славянск – Святогорск, № 6208 Славянск – Курдюмовка, №6231 Святогорск – Скотоватая, №6244 Скотоватая – Близнюки, №6251 Близнюки – Скотоватая, №6072 Скотоватая – Славянск, №6004 Константиновка – Святогорск, №6249 Лиман – Фенольная, №6219 Лиман – Близнюки.