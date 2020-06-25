Суд обязал "Укрзализныцю" выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги"

По решению Большой Палаты Верховного Суда АО "Укрзализныця" признано правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныци" заявляет, что в связи с этим ей грозят финансовые проблемы из-за решения суда - компания должна погасить 6,5 миллиарда грн долгов "Донецкой железной дороги" перед кредиторами.

В компании отмечают, что теперь "Укрзализныця" будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

В УЗ подсчитали, что сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых есть предприятия собственности субъектов резидентства РФ, в частности, "Сбербанк" на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ банк "на сумму 1,2 млрд грн т.п., и предоставлены которыми кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались в ОРДЛО.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2016 года приняла законопроект №5428, которым ввела мораторий на обращения взыскания на активы "Укрзализныци" по долгам ДЖД.

Законом устанавливается временный мораторий на взыскание активов ПАО "Укрзализныця" по обязательствам ее филиалов, имущество которых находится на неподконтрольной Украине территории проведения антитеррористической операции (АТО) и не передано "Укрзализныце" в как правопреемнику прав и обязанностей указанных предприятий.

Также на период действия моратория остановлены исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по таким обязательствам.

Согласно документу, мораторий теряет силу после проведения согласно законодательству инвентаризации и оценки имущества филиалов "Укрзализныци", имущество которых расположено в зоне АТО, и утверждения передаточного акта этого имущества, но не позднее чем через 6 месяцев со дня завершения АТО.

1 января 2019 года президент Петр Порошенко подписал закон, который запрещает взимать активы "Укрзализныци" из-за долгов донецкого филиала.

"Укрзализныця" по решению суда погасила задолженность перед ПУМБ Рината Ахметова на 780 млн грн по кредиту, взятому донецким филиалом кредиту. "Таскомбанк" Сергея Тигипко также пытался взыскать с компании 134,4 млн грн как с правопреемника кредитных долгов "Донецкой железной дороги".

Как сообщалось, в октябре 2016 исполнительная служба арестовала средства ПАО "Укрзализныця" по делу о возврате "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко долга ГП "Донецкая железная дорога" в размере $5,27 млн.