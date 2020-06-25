Суд открыл дело об изменении правления "Приватбанка"

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по изменению председателя и членов наблюдательного совета государственного "Приватбанка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

"Ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей", - сообщает суд.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национального Банка Украины, которая заключается в ненаправлении в "Приватбанк" требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов наблюдательного совета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексиенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловой репутации.

Также суд просят направить в "Приватбанк" требование об изменении соответствующих руководителей".

Как писал БизнесЦензор, ранее Окружной административный суд Киева перенес на 2 сентября пересмотр своего предыдущего постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с "ПриватБанком".