Суд открыл дело об изменении правления "Приватбанка"
Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.
"Ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей", - сообщает суд.
Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национального Банка Украины, которая заключается в ненаправлении в "Приватбанк" требования о смене руководителей этого банка - председателя и членов наблюдательного совета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексиенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречной деловой репутации.
Также суд просят направить в "Приватбанк" требование об изменении соответствующих руководителей".
Как писал БизнесЦензор, ранее Окружной административный суд Киева перенес на 2 сентября пересмотр своего предыдущего постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с "ПриватБанком".