"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда из Киева в Николаев

АО "Укрзализныця" восстанавливает курсирование пассажирского поезда № 122/121 Николаев - Киев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Уже 29 июня поезд отправится в рейс из Николаева, а 30 июня - из Киева. Также в начале июля в отдельные дни недели маршрут поезда будет продолжено в Ривне.

Согласно расписанию движения поезд № 122/121 будет курсировать из Николаева с 29 июня ежедневно, из Киева - с 30 июня ежедневно. Отправление поезда из Киева в 22 час. 14 мин. и прибытия в Николаев в 7 час. 21 мин. Обратно отправление из Николаева в 21 час. 20 мин. и прибытие в Киев в 6 час. 52 мин.

Кроме этого, для удобства пассажиров в отдельные дни недели поездом № 122/121 можно будет добраться на запад страны - его маршрут будет продлен из Николаева в Ровно. В частности, с 3 июля по пятницам и субботам в 21 час. 20 мин. поезд будет отправляться в рейсы из Николаева, а с 4 июля по субботам и воскресеньям в 15 час. 25 мин. - из Ровно.