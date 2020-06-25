Кабмин утвердил состав комиссии по отбору кандидатов в НКРЭКУ (обновлено)

Кабинет министров Украины определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина было принято на заседании в четверг, 25 июня, по процедуре без обсуждения.

По предложению Министерства энергетики и Министерства регионального развития членами конкурсной комиссии определены Сергей Чех (бывший заместитель министра энергетики) и Юрий Андрейчук (бывший член НКРЭКУ).

Как сообщалось, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг определил членами конкурсной комиссии Алексея Рябчина (нардеп 8 созыва от "Батькивщины", экс-заместитель главы Минэкоэнерго), Светлану Голикову (директор консалтинговой компании "ТрансЭнергоКонсалтинг") и Олега Прохоренко (экс-глава правления АО "Укргаздобыча").

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленскийназначил четверых временных членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса.