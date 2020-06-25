Минздрав напомнил о необходимости ужесточать карантин в случае роста заболеваемости

Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) должны усиливать карантин, если в течение трех дней подряд эпидемиологическая ситуация в области не соответствует определенным правительством критериям.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Правительство четко определил критерии, в том числе по усилению карантина. Если в течение трех дней показатели на месте не отвечают критериям, установленным в постановлении Кабмина, региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться в части усиления карантинных мероприятий", – отметил Степанов.

Министр напомнил, что перечень карантинных мероприятий и ограничений, которые должны быть ужесточены, определены в постановлении правительства. Усиление происходит на территориях с широким распространением COVID-19.

Так, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50%;

среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (отношение количества новых установленных случаев заболевания количеству проведенных тестов) составляет более 11%;

динамика роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%, что проверяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Как сообщалось, по состоянию на 24 июня Киев превысил допустимый порог роста распространения коронавирусной болезни для смягчения карантинных ограничений.

Согласно обновленной методике Минздрава, показатели для ослабления карантина также на выполняют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.