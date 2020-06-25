Работодатели получили помощь по частичной безработице на 216 тысяч сотрудников, – Минэкономики

216 тысяч работников, в том числе больше 71 тысячи физлиц-предпринимателей, получают финансовую помощь через свои предприятия в рамках программы по частичной безработице.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Последние 2 недели мы видим, что количество безработных не увеличивается… Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроено только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях как "Укравтодор", "Укрпочта", более 150 тыс. человек. Еще 200 тыс. Рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", – сказал Петрашко.

По данным Минэкономики на 24 июня, в центры занятости подано 136,5 тыс. пакетов документов (из них более 114 тысяч – от ФЛП, которые являются застрахованными лицами). Уже принято более 87 тыс. решений для осуществления выплат почти 216 тыс. работников (из них более 71 тыс. – ФЛП).

Среди получателей помощи – ОАО "Черниговавтосервис", ООО "Смалий", ПАО "Кондитерская фабрика Меркурий", ООО "Велмаш-Украина", ЧП "Экипаж", ПАО "Харьковская бисквитная фабрика", АО "Турбоатом", ЧАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ООО "Костал Украина", ООО "Кромберг энд Шуберт Украина Жу", Мукачевский машиностроительный завод, ООО "Завод "Евроформат" (Киев) и другие.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 10 июня принял решение дополнительно выделить Фонду страхования на случай безработицы 2,97 ​​млрд грн для выплат пособия по безработице на безвозвратной основе.

27 апреля Кабмин дополнительно выделил Фонду страхования на случай безработицы 1,28 млрд грн для выплаты пособия по безработице, однако к 10 июня 1,2 млрд грн из этих средств уже было использовано.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.