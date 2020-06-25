Работодатели получили помощь по частичной безработице на 216 тысяч сотрудников, – Минэкономики
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Последние 2 недели мы видим, что количество безработных не увеличивается… Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроено только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях как "Укравтодор", "Укрпочта", более 150 тыс. человек. Еще 200 тыс. Рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", – сказал Петрашко.
По данным Минэкономики на 24 июня, в центры занятости подано 136,5 тыс. пакетов документов (из них более 114 тысяч – от ФЛП, которые являются застрахованными лицами). Уже принято более 87 тыс. решений для осуществления выплат почти 216 тыс. работников (из них более 71 тыс. – ФЛП).
Среди получателей помощи – ОАО "Черниговавтосервис", ООО "Смалий", ПАО "Кондитерская фабрика Меркурий", ООО "Велмаш-Украина", ЧП "Экипаж", ПАО "Харьковская бисквитная фабрика", АО "Турбоатом", ЧАО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", ООО "Костал Украина", ООО "Кромберг энд Шуберт Украина Жу", Мукачевский машиностроительный завод, ООО "Завод "Евроформат" (Киев) и другие.
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Как сообщалось, Кабмин на заседании 10 июня принял решение дополнительно выделить Фонду страхования на случай безработицы 2,97 млрд грн для выплат пособия по безработице на безвозвратной основе.
27 апреля Кабмин дополнительно выделил Фонду страхования на случай безработицы 1,28 млрд грн для выплаты пособия по безработице, однако к 10 июня 1,2 млрд грн из этих средств уже было использовано.
Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.
Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.