Верховный суд ЕС отклонил апелляцию российского ВТБ об отмене санкций за Украину
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Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию российского государственного банка ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за российской агрессии в Украине.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 года. Санкции ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС.
Помимо ВТБ под санкции ЕС подпали еще четыре российских банка: "Сбербанк", "Внешэкономбанк" (ВЭБ), "Россельхозбанк" и "Газпромбанк".
В рамках санкций гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать новые акции, облигации или "подобные финансовые инструменты" со сроком обращения более 90 дней, выпущенные этими банками.