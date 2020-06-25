Верховный суд ЕС отклонил апелляцию российского ВТБ об отмене санкций за Украину

Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию российского государственного банка ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за российской агрессии в Украине.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 года. Санкции ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС.

Помимо ВТБ под санкции ЕС подпали еще четыре российских банка: "Сбербанк", "Внешэкономбанк" (ВЭБ), "Россельхозбанк" и "Газпромбанк".

В рамках санкций гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать новые акции, облигации или "подобные финансовые инструменты" со сроком обращения более 90 дней, выпущенные этими банками.