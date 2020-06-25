Новини

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию российского ВТБ об отмене санкций за Украину

3890
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию российского ВТБ об отмене санкций за Украину
Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию российского государственного банка ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за российской агрессии в Украине.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

ВТБ находится под санкциями Евросоюза с августа 2014 года. Санкции ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС.

Помимо ВТБ под санкции ЕС подпали еще четыре российских банка: "Сбербанк", "Внешэкономбанк" (ВЭБ), "Россельхозбанк" и "Газпромбанк".

В рамках санкций гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать новые акции, облигации или "подобные финансовые инструменты" со сроком обращения более 90 дней, выпущенные этими банками.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 
ТОП-новини
всі новини