Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данное соглашение было подписано 3 февраля 2020 года.

Оно предусматривает, что правительство Турции предоставит Украине 200 млн турецких лир на некий срок с целью закупок товаров и услуг на военные цели преимущественно у турецких фирм и компаний.

Кроме того, правительство утвердило протокол между странами об осуществлении финансовой помощи.

Данный документ предполагает, что правительство Турции предоставит Украине 5 млн турецких лир для курсовой подготовки военнослужащих Вооруженных сил в учебных центрах Турции.