Украина и ЕИБ направят сэкономленные 32 миллиона евро по проекту "Реабилитация ГЭС" на закупку оборудования
Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Целью письма является финансирование за счет экономии кредитных средств ЕИБ дополнительных закупок оборудования, в частности генераторных выключателей, высоковольтных разъединителей, регуляторов скорости, общей оценочной стоимостью 32,1 млн евро", – указано в пояснительной записке к проекту распоряжения.
Как сообщалось, по ранее озвученным данным "Укргидроэнерго", по состоянию на 1 января 2020 года проект "Реабилитация гидроэлектростанций" был профинансирован суммарно на 10,346 млрд грн, в том числе кредитные средства МФО составляют 4,078 млрд, собственные средства компании – 6,268 млрд грн.
Кабинет министров в начале июня одобрил проект правок в госбюджет-2020 по предоставлению государственных гарантий ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов по достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС