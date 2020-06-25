ОГХК заключила контракт на поставку ильменита с малоизвестной компанией по цене ниже рынка

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) 17 июня заключила контракт с немецкой ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG на поставку 24 тыс. тонн ильменита производства Иршанского ГОКа на сумму 3,7 млн евро с отсрочкой платежа.

Об этом говорится в контракте, копией которого располагает МинПром, передает БизнесЦензор.

Контракт подписан 17 июня 2020 и.о. руководителя ОГХК Питером Девисом и директором ITS International Trade Олегом Цюрой.

Ильменит приобретен немецкой компанией с дисконтом от рыночной цены в $20-$40 на тонне. Стоимость тонны ильменита по контракту составляет $172 за тонну. В свою очередь, украинский ильменит содержанием 54%, как в Иршанске, на условиях CIF в июне продается по $260-$280 за тонну. Это соответствует цене на условиях FOB в пределах $190-$210 за тонну.

Опрошенные изданием судовладельцы связывают компанию с группой Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсин и Сергея Левочкина. Есть вероятность, что сырье ОГХК поступит на переработку в аннексированный Крым – на предприятие Дмитрия Фирташа "Крымский Титан".

По мнению экспертов, контракт имеет ряд особенностей, которые отличают его от общепринятой мировой практики торговли титановой продукцией.

"Во-первых, он предполагает расчет в евро, а котировки на рынке, как правило, в долларовом эквиваленте. Допускаю, что это поможет избежать долларового комплаенса и не попасть в переделку с американскими правоохранителями. Во-вторых, контракт не предусматривает поставку образцов продукции, которые можно было бы протестировать, а именно так делают трейдеры или переработчики, которые впервые имеют дело с титановым сырьем (ITS в этом бизнесе ранее замечена не была). В-третьих – трейдер готов взять сразу большой объем продукции – 24 тыс. т, не протестировав его", - говорит директор Информационного агентства "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.

По его словам, все это может указывать на то, что покупатель знает, что берет. Или переработчик, для которого посредник приобретает это сырье, уже с ним знаком.

До 2014 года ильменит Иршанского ГОКа в полном объеме обеспечивал потребности "Крымского Титана", когда ГОК был у него в аренде.

"Проверенный ильменит не нужно тестировать, а с тех пор Иршанский ГОК не менял технологию производства", - говорит Гордейчук.

Прежнее место работы Питера Девиса – набсовет банка "Клиринговый дом", акционерами которого являются давний партнер Дмитрия Фирташа – Иван Фурсин, а также Сергей Левочкин. Как отмечается на сайте банка, Питер Девис в 2012 году числился в нем членом набсовета.

Как сообщал БЦ, в портфеле ОГХК уже есть посредник – компания "Керамплюс", а также ЗТМК, с которым отсрочка платежа по поставкам составляет 40 дней.

Компания ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG занимается импортом и экспортом капитала и потребительских товаров, а также брокерских услуг.

Штат компании состоит из двух сотрудников с русскими фамилиями, а оборот до сотрудничества с ОГХК не превышал 1,5 млн евро.

В 2018 ITS уже пыталась выиграть аукцион на покупку циркония металлического на государственном предприятии "Восточный ГОК", но не смогла, после чего подала на комбинат в суд.